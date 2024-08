Nesta avverte il Monza | In A dovremo far meglio

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 11 agosto 2024) Il primo ostacolo è stato superato. Con il brivido dei calci di rigore, una lunga sequenza dopo lo 0-0 dei regolamentari che consente aldi lasciarsi alle spalle in Coppa Italia l’ostacolo del Sudtirol e ad Alessandro(nella foto) di trarre le prime considerazioni sullo stato dei suoi. "Possiamo migliorare molto nel gioco - è il primo commento del tecnico in conferenza stampa - Sono contento della squadra, ma in campionatoaccelerare. Mercato? Se porterà qualcosa bene, altrimenti saremo pronti lo stesso a battagliare". In particolare potrebbe portare un portiere, visto che gli ultimi due obiettivi sembrano sfumati entrambi. Prima Keylor Navas, con il quale entourage sembrava tutto definito, prima di scoprire che le richieste erano cambiate in corso d’opera. Poi con Terracciano, che nonostante l’arrivo di De Gea a Firenze sembra intenzionato a restare in viola.