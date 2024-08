Napoli giovane aggredita in strada al Rione Vasto | finisce in ospedale

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di domenica 11 agosto 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoAssalita con un violento pugno, e costretta a ricorrere alle cure dei sanitari. Alunadenuncia un’aggressione, consumata stamattina in via Venezia. Secondo la ricostruzione, alle 9.45 era in, per recarsi al lavoro. Accostatasi alla sua vettura, ha trovato unextracomunitario seduto sul cofano. Gli ha chiesto di spostarsi, ma questi le ha rifilato un cazzotto al volto. La vittima è rovinata al suolo. In suo aiuto sono accorsi alcuni presenti. Hanno accompagnato laall’Pellegrini, dove è stata visitata. Al pronto soccorso le hanno riscontrato un ematoma all’occhio destro, un altro alla clavicola sinistra, una contusione all’osso sacro. Successivamente la vittima è andata in questura a sporgere denuncia. La vicenda è stata riportata nel gruppo Facebook del Comitato Quartiere