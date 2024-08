Le nuove Br Torna libero dopo 21 anni Sconto al brigatista che pedinò Marco Biagi

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 11 agosto 2024) Si è lasciato alle spalle i cancelli del carcere di Alessandria. E, venerdì, Simone Boccaccini èto nella ‘sua’ Firenze da uomo. Sessantasei, una vita ‘borghese’ da ex idraulico del Comune del Giglio, ilha finito di scontare, definitivamente, la sua pena, che era stata ricalcolata nel 2019 – con uno10 mesi per buona condotta – in 25e 10 mesi. Che sono diventati effettivamente 21, in considerazione dei 3 mesi all’anno che vengono ridotti a tutti i detenuti ‘ligi’. Boccaccini era stato condannato a Roma per banda armata. E a Bologna per l’omicidio del giuslavorista. Una notizia che ha choccato la città, con il sindaco Matteo Lepore a farsi portavoce della "vicinanza alla famiglia. La notizia della scarcerazione per buona condotta di una persona coinvolta nel piano che uccise il professorci sconvolge".