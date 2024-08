Incendio distrugge appartamento a Ubiale anziana intrappolata in casa chiede aiuto dal balcone

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 11 agosto 2024)Clanezzo (Bergamo), 11 agosto 2024 – Viva grazie al provvidenziale intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Zogno che l’hanno estratta prima che il rogo divampasse in tutta l’abitazione. L’ottantunenne era affacciata a una finestra die gridava. Si è sfiorato il dramma venerdì notte aClanezzo, in via Strada Vecchia, a causa di unscoppiato in un. I pompieri hanno raggiunto la donna con una scala appoggiata al muro e portata in salvo: affidata alle cure dei sanitari del 118, successivamente è stata trasportata al Papa Giovanni XXIII per essere sottoposta a accertamenti. È successo intorno all’uno. Restano da chiarire le cause. L’abitazione dove è scoppiato il rogo è una palazzina a tre piani utilizzata come residenza per le vacanze ed è abitata da una coppia di anziani.