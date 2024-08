Il Colpo di Mezzanotte - Richardson sbarca a Firenze Amrabat tiene in sospeso Palladino

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 11 agosto 2024), 12 agosto 2024 - Il centrocampo direspira. In attesa di almeno un altro innesto (ma occhio alla questione), quella di oggi sarà la giornata di Amirin casa Fiorentina. Un tassello in mezzo al campo che il tecnico gigliato aspettava da settimane. Il centrocampista marocchino in arrivo dal Reims è stato celebrato in patria con la sua nazionale per la vittoria del bronzo alle Olimpiadi di Parigi e adesso è pronto a cominciare la sua avventura in viola. Termini noti: al Reims 5 milioni subito, 4 la prossima estate per l’obbligo di riscatto, più 1 milione legato ai bonus da raggiungere. Al calciatore un contratto quinquennale da 1 milione a stagione.sbarcherà in città questa mattina, poi sarà subito portato a sostenere le visite mediche. Tappa al Viola Park e primo incontro cone i nuovi compagni.