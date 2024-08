Fiorentina Palladino | Orgoglioso di far parte di questo gruppo

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 11 agosto 2024) “Abbiamo lavorato con intensità e determinazione. Siamo cresciuti, allenamento dopo allenamento. Sono molto soddisfatto di questa pre-season.di fardidi ragazzi“. Lo ha scritto su Instagram Raffaeledopo l’ultima amichevole precampionato, dove ha pareggiato per 2-2 contro il Friburgo in un test d’eccezione con tre tempi da 45 minuti ciascuno. Oggi giornata di riposo per la viola, lunedì la ripresa degli allenamenti.: “di fardi” SportFace.