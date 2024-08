Balneari proroga al 2029 e mappature delle spiagge da rifare | il piano del governo Meloni

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di domenica 11 agosto 2024) L’Unione europea chiede risultati immediati, ma ilprova a prendere tempo con unaper ial 2025, che in alcuni casi arriverà ale oltre. Dopo la scadenzaproroghe arriveranno poi le gare, che invece l’Europa e il Consiglio di Stato vorrebbero subito. Si tratta del nuovoche l’esecutivo proporrà a Bruxelles.concessioni È Il Sole 24 Ore ad anticipare la bozza del. Ilparte dall’assunto secondo il quale le attuali concessioni sono in vigore almeno fino al 31 dicembre 2024, scadenza che vata di 356 giorni in caso di ragioni oggettive che impediscono di mettere in atto le gare.