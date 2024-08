Addio Ludovico il confine tra bellezza e morte è sottile

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 11 agosto 2024) "Io non ci crederò mai". Ancora: "Una notizia agghiacciante, che non ho ancora metabolizzato". Decine sono i messaggi di cordoglio, i cuori e le lacrime lasciati dagli amici sui profili social diVanoli, il base jumper imprenditore di 41 anni che ha perso la vita venerdì durante un lancio sulle Dolomiti Bellunesi, che gli è stato fatale. Originario di Montichiari (Brescia), viveva tra il Trentino e Milano. Lascia una moglie e due figli piccoli. Amava volare,Vanoli: sulla neve, tanto da insegnare snowboard a Madonna di Campiglio; sull’acqua, ed era tra i fondatori di “Wakeparadise“, il parco acquatico all’Idroscalo (una sede anche a Brescia) per gli sport con la tavola, come surf e wakeboard, disciplina che nasce dalla fusione tra lo sci nautico e lo snowboard. Ma amava volare anche in aria.