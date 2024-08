Stroncato da un malore il famoso italiano | È stato una forza della natura

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di sabato 10 agosto 2024) Il mondomovida romana dice addio ad uno dei suoi più grandi protagonisti: lo storico pierre Marcello Testa èda un infarto a 65 anni. Nelle ultime ore stanno arrivano i messaggi di omaggio all’uomo, figura iconicavita notturnacapitale tra gli anni ’80 e 2000.() Leggi anche: Olimpiadi, l’atleta scoppia in lacrime in pista: cos’è successo (VIDEO) Leggi anche: Kate Middleton, finalmente la notizia che tutti aspettavano sulla sua salute Morto a 65 anni lo storico pierre Marcello Testa Marcello Testa, storico pierre“Roma by night”, è morto la scorsa notte all’età di 65 anni. Si trovava solo in casa quando ècolto da un. Lui stesso ha chiamato il 118, ma all’arrivo del personale medico, purtroppo, non c’èniente da fare.