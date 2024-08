Netanyahu torna nettamente in testa nei sondaggi | ecco perché

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 9 agosto 2024) Dieci mesi sono trascorsi da quel maledetto 7 ottobre che ha stravolto gli equilibri in Medio Oriente e trascinato lo Stato d'Israele in una guerra forzata e non voluta contro i più agguerriti gruppi terroristici della regione. Dieci mesi di precarietà. Quel senso di precarietà che solo la guerra può infondere in chi la vive. Poche, pochissime certezze hanno tenuto gli israeliani con lafuori dall'acqua in questo periodo di apnea: Israele e Hamas non possono più coesistere uno di fianco all'altro, la guerra non può terminare finché l'ultimo degli ostaggi non saràto e casa e, una volta finita la guerra, anchedeve andarsene a casa. Colui che per anni aveva assicurato agli israeliani di essere l'unico a poter garantire loro dei sonni tranquilli e sereni, era responsabile della più grande strage del popolo ebraico dalla Shoah ad oggi.