Italia quarta nella staffetta 4×100 gli azzurri sfiorano il podio Oro per il Canada Flop Usa

(Di venerdì 9 agosto 2024) Ennesimo quarto posto per l’, questa volta. Sulla pista bagnata di Parigi, i quattro staffettisti– Matteo Melluzzo, Marcell Jacobs, Lorenzo Patta e Filippo Tortu –ilcon il tempo di 37.68. La medaglia d’oro, vinta dall’a Tokyo 2020, va alin 37.50. Argento al Sudafrica in 37.57 e bronzo alla Gran Bretagna in 37.61.per gli Stati Uniti che buttano via la medaglia con un errore al cambio di testimone tra Coleman e Bednarek, tra la prima e la seconda frazione . L'articolo, gliil. Oro per ilUsa proviene da Il Fatto Quotidiano.