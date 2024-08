Donna dimentica la bici e fa fermare il treno disservizi per due ore

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 9 agosto 2024) Ravenna, 9 agosto 2024 – Disavventura per i passeggeri ferroviari della tratta Bologna-Rimini che mercoledì sera, intorno alle 19.30, sono rimasti fermi per un’ora nella stazione di Classe con l’incertezza se, e quando, ilsarebbe ripartito. Il motivo dello stop non è dovuto a un guasto tecnico, ma all’azione discutibile di una passeggera che improvvisamente ha tirato il freno di emergenza pochi istanti dopo esser partiti dalla stazione di Ravenna. Le motivazioni del gesto della passeggera non sono ancora del tutto chiare, ma è molto probabile che lavolesse richiamare l’attenzione del personale ferroviario dopo essersi accorta di aver lasciato la propriacletta nella stazione di Ravenna. Un’azione, quindi, che ha causato l’interruzione deluna volta arrivato a Classe.