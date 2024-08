Parigi 2024 la 4×100 vola in finale Jacobs | Ci giochiamo il tutto per tutto con altra energia

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di giovedì 8 agosto 2024), 8 agostono ingli Azzurri dellamaschile. Questa mattina, altre batterie in svolgimento allo Stade de France di. Alle Olimpiadi l’Italia, campione a cinque cerchi a Tokyo 2020, ci prova ancora. Il racconto della gara e le interviste – Fonte fidal.it Nelladellaci saranno i campioni olimpici dell’Italia. È questa la buona notizia in una mattinata che vede gli azzurri staccare il biglietto per l’appuntamento di venerdì sera, anche se con il brivido. Dopo il quinto posto al traguardo, è infatti necessario attendere il risultato dell’batteria ma si rivela più lenta e arriva così il disco verde. In pista scatta dai blocchi Matteo Melluzzo per cedere il testimone a Marcellche corre bene nel rettilineo opposto all’arrivo.