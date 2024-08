Hockey prato Parigi 2024 | l’Olanda conquista la medaglia d’oro battendo la Germania agli shootout

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 8 agosto 2024) L’oro a Cinque Cerchi mancava addirittura da Sidney 2000, una rarità per il Paese dominatore della disciplina.torna are lapiù pregiata alle Olimpiadi nell’al maschile: a, al termine di una finale spettacolare e ricca di pathos, gli Orange salgono sul gradino più alto del podio. Il match nei 60? non è stato poi così entusiasmante: il risultato lo sbloccano gli olandesi al 46? con Brinkman su azione, il pareggio arriva quattro minuti dopo con Prinz su corner corto. Si vashoot-out e i due portieri, per i primi quattro tiri, non fanno vedere la portaattaccanti.invece si sblocca con Brinkman e van Dam. Weigand prova a riaprirla, ma Telgenkamp la chiude.