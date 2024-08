Chi è l’americana che lancia mascherata nel peso alle Olimpiadi | il perché di un look insolito

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 8 agosto 2024) Raven Saunders è stata tra le protagonista della mattinata allo Stade de France, dove si disputano le gare di atletica leggera nell’ambito delledi Parigi 2024. La statunitense si è qualificata alla finale del getto delcon la settima misura (18.62) e, insieme alla connazionale Jaida Ross (18.58), difenderà i colori degli USA, privati della super favorita della vigilia, ovvero Chase Jackson (Campionessa del Mondo in carica, a sorpresa fuori dmigliori dodici). L’atleta ha fatto parlare di sè non soltanto per l’ottima prestazione tecnica di cui è stata capace, ma anche per ilnon ordinario con cui si è presentata in pedana. La 28enne nativa di Charleston, già medaglia d’argentodi Tokyo 2020spdella cinese Lijiao Gong, aveva il volto completamente ricoperto da una maschera nera, in perfetto stile passamontagna.