Simone Biles non ha salutato la giuria alle Olimpiadi | spiegata l’ultima penalità alla trave il punteggio abbassato

(Di mercoledì 7 agosto 2024)ha conquistato tre medaglie d’orodi Parigi 2024: gara a squadre, concorso generale individuale, volteggio. La fuoriclasse statunitense sperava di poter completare il pokerissimo, ma trae corpo libero non è stata impeccabile: sui 10 cm è caduta e non è riuscita a salire sul podio nella gara vinta dnostra Alice D’Amato, al quadrato è invece uscita di pedana per due volte e si è dovuta accontentare della medaglia d’argentospdella brasiliana Rebeca Andrade.aveva ottenuto ildi 13.100: 6.2 la nota di partenza, 7.2 per l’esecuzione a causa della caduta, tre decimi dineutra ecomplessivo di 13.100, venendo relegata al quinto posto.