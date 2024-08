L' innovazione ed eccellenza delle imprese in Italia

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 7 agosto 2024) L'aziendale insta vivendo una fase di crescita significativa, supportata da investimenti crescenti in tecnologie avanzate e digitali. Lene, incluse le startup, stanno giocando un ruolo chiave nell'ecosistema innovativo, sebbene siano presenti sfide come infrastrutture digitali da potenziare e regolamentazioni da semplificare. Tuttavia, con il giusto supporto, l'ha il potenziale per consolidarsi come leader dell'globale. Mil Inventive, fondata da Milena Mineo 25 anni fa a Milano, è un gruppo di comunicazione live integrata che ha saputo distinguersi e crescere in un settore altamente competitivo. Specializzata nella progettazione e realizzazione di eventi, convention, viaggi incentive e comunicazione digitale e multimediale, l'azienda si è affermata grazie alla sua offerta tailor-made e alla cura di ogni dettaglio produttivo.