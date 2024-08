Kate Middleton ultime notizie | in autunno tornerà a fare la principessa

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Questa nuova fase della vita di, per quanto possibile, è ancora più attenzionata dai tabloid rispetto al passato. Enorme la curiosità sulle sue condizioni e sulle scelte quotidiane, soprattutto in merito alle nuove apparizioni. Di certo nel prossimo futuro non avremo modo di vederla in pubblico. La Famiglia Reale è infatti in vacanza nella tenuta di Balmoral. Ancheha raggiunto Re Carlo e la Regina Camilla, per il viaggio più lungo dalla diagnosi tumorale ricevuta. Nel frattempo il biografo Robert Jobson ha rivelato alcuni dettagli su di lei di enorme interesse, a partire da quandoa ricoprire i suoi incarichi ufficiali. Come staRobert Jobson è l’autore del nuovo libro Catherine, la Principssa del Galles. Un’autobiografia che ha subito rapito i tantissimi fan della futura Regina.