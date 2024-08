Giani contro l’amico Fefé De Giorgi | Gli azzurri sono a livelli molto alti

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Una sfida e una rimonta leggendarie, un accesso in semifinale che dopo un’ora e mezza di partita sembrava impossibile e poi e poi la Francia, e poi Andrea. L’Italia maschile di pallavolo non può rilassarsi dopo aver compiuto una delle più clamorose rimonte nella storia del volleyil Giappone, lunedì. Non può farlo perché oggi, alle 20, dall’altra parte della rete ci saranno i padroni di casa e campioni olimpici in carica, guidati da Earvin Ngapeth in campo e da Andreae Roberto Ciamarra in panchina, giunti alla semifinale con un percorso simile a quello degli, rimontando da 0-2 il quarto di finale con la Germania. Proprio l’ex allenatore di Modena Volley è lucidissimo nell’intervista post partita., che due quarti di finale, vero? "Credo che queste partite siano tutte partite difficile, a livello emozionale e tecnico.