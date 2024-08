Basciano e Gregoraci flirt? La verità di Elisabetta | Ora parlo io

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Esattamente una settimana fa,è tornata al centro delle cronache rosa dopo la pubblicazione di alcuni scatti che la ritraggono in compagnia di Alessandro. Le foto, diffuse da Diva e Donna, mostrano la conduttrice e l'ex corteggiatore di Uomini e Donne in atteggiamenti complici al mare, tra chiacchierate, carezze e pose ammiccanti. Questa vicinanza ha immediatamente attirato l'attenzione, soprattutto considerando che, solo poche ore prima, laaveva parlato del suo amore per l'imprenditore Giulio Fratini in un'intervista al settimanale Chi. La coincidenza tra l'intervista e le foto ha fatto discutere, generando ipotesi sulla natura della relazione trae Alessandro. Alcuni hanno suggerito che potesse trattarsi di paparazzate organizzate.