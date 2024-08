Avviare Windows 11 da USB in versione portatile

Leggi tutta la notizia su navigaweb

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Per installare11 su un chiavetta USB possiamo utilizzare diversi metodi ma, se volessimoil sistema direttamente sulla chiavetta senza installazione? Certamente è possibile, come avviene con le distro Linux, si può trasformare11 o10 in un sistema operativo portabile copiandolo in una semplice penna USB e usando alcuni programmi in grado di creare una, avviabile dalla chiavetta e pienamente utilizzabile del sistema operativo Microsoft. Questo sistema può tornare utile ogni volta che andiamo fuori casa e quando dobbiamo aggiustare il computer che non si avvia più.