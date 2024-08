Use il vivaio festeggia È dentro il torneo Under 19

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 6 agosto 2024) Grande soddisfazione in casa Use, che nella prossima stagione sarà ai nastri di partenza del campionato Elite con la squadra19. La federazione ha infatti assegnato al team sponsorizzato Biancorosso Sesa uno dei pochi posti disponibili, in Italia, per questo campionato giovanile. "È un riconoscimento che premia tutto il movimento – dice il presidente dell’Use, Luca Sesoldi – una gioia da condividere con giocatori, allenatori e società. È un premio per il fatto di investire, da sempre, nel settore giovanile, cercando di far giocare in prima squadra gli atleti cresciuti nel nostro. I risultati raggiunti sul campo dimostrano l’eccellente lavoro svolto con l’obiettivo di coniugare il miglioramento tecnico individuale con la crescita personale e umana delle ragazze e dei ragazzi che indossano la maglia biancorossa.