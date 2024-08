Tribune comode come hospitality E la palazzina box sale di un piano

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 6 agosto 2024) Non solo pista. Ormai la Formula 1 va oltre lo spettacolo in pista. Oggi la F1 non è più solo sport. Lo aveva già sottolineato Stefano Domenicali, presidente e amministratore delegato di Formula One Group, la società dell’americana Liberty Media propritraia del circus iridato: "Siamo diventati un evento ancora più grande: c’è una grande attenzione da parte del mondo dell’intrattenimento, abbiamo bisogno che la gente si possa divertire prima e dopo gli eventi in pista. Le dimensioni di altre attività più legate al lifestyle, alla musica, alla moda sono presenti. Oggi la gente si dimentica che la F1 è la piattaforma di business probabilmente più importante che c’è nel mondo, dove ci sono le più grandi aziende del pianeta". E allora occorre adeguarsi.