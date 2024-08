Parigi 2024 volley Balaso verso la Francia | Sensazioni positive non ci siamo mai arresi

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 6 agosto 2024) “Dopo la vittoria di ieri sicuramente nel gruppo avvertiamo delle, perché comunque abbiamo fatto un’impresa, riuscendo prima a riportare il match dalla nostra parte e poi ottenendo la qualificazione alla seminale. È stato qualcosa di incredibile. I miei complimenti vanno anche al Giappone perché ha giocato una grandissima pallavolo. Determinante è stata la nostra voglia di andare avanti nel torneo, grazie alla quale non cimai, anche quando loro erano avanti di qualche punto. In questo modoriusciti a ottenere un successo fondamentale”. Queste le parole del libero dell’Italia delmaschile, Fabio, alla vigilia della semifinale contro lapadrona di casa alle Olimpiadi di: “Per me si tratta della prima Olimpiade e ovviamente un po’ di tensione e agitazione si sono fatti sentire.