Parigi 2024 Malagò | Da Tamberi mi aspetto altro miracolo Carini ha subito pressioni dall’Iba

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 6 agosto 2024) “Miunda. Con lui c’è sempre il thriller, ma lo sappiamo: nelle condizioni di difficoltà si gasa. E sono sicuro che andrà così anche questa volta”. Lo ha dichiarato il presidente del Coni, Giovanni, in un’intervista a La Stampa, commentando le condizioni del portabandiera azzurro, ricoverato nei giorni scorsi per un calcolo renale. Inevitabile, poi, tornare ancora una volta sul caso-Khelif;ha spiegato di aver “ricevuto dalla massima autorità medica del Cio il documento sulla regolarità della partecipazione di Khelif al torneo. Il resto sono chiacchiere che hanno travolto Angela. Non lancio nessun j’accuse ma non mi sorprendo affatto che la questione sia diventata politica“.