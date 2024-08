Ogni sera è facile le Senza Ghiaccio ancora sotto accusa | vincono senza convincere | Guarda

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 6 agosto 2024) Martedì 6 agosto è andata in onda una nuova puntata di Reazione a catena, il quiz show di Rai 1 condotto da Pino Insegno. Tornano anche le, un trio composto dalle simpaticissime Elena, Giulia e Serena, A sfidarle ci sono le Zero in comune, una squadra tutta al femminile composta da Erika, Manuela e Delia. Loro vengono da Novara e hanno scelto questo nome perché hanno "pochissimo in comune". Lesi riconfermano però campionesse di Reazione a catena. E arrivano alla manche conclusiva del quiz show con la bellezza di 128mila euro. Ma, come capita apuntata, questo bottino è destinato a scendere. Anche di molto. È così succede anche questa volta. Arrivate all'Ultima parola e dopo aver comprato il Terzo elemento, la cifra è calata a 8mila euro. Un ottimo montepremi rispetto a quello in gioco nelle scorse puntate.