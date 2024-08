LIVE Nuoto artistico Olimpiadi Parigi in DIRETTA | l’Italia sogna di attaccare la zona podio

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 6 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno a tutti gli amici di OA Sport e benvenuti allatestuale della seconda giornata delalledi2024. All’Aquatics Centre diandrà in onda dalle ore 19.30 la routine libera valida per la gara a squadre che assegnerà il titolo a cinque cerchi. Solo la seconda delle tre prove che disegnerà ila squadre, dopo la routine tecnica di ieri. Ricordiamo che da quest’anno è stata inserita nel novero anche una prova acrobatica, con la possibilità di far partecipare anche gli uomini, ma nessuna delle Nazionali coinvolte ha scelto di quest’opzione.