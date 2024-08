Lazio | Bonelli ' Regione amplia maglie per abusi edilizi'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 6 agosto 2024) Roma, 6 ago. (Adnkronos) - "La, con una norma approvata dalla maggioranza,leper gli. Si tratta della legge regionale 26 luglio 2024, n.12, recante “Modifica alla legge regionale 8 novembre 2004, n.12 (Disposizioni in materia di definizione di illeciti) e successive modifiche” che sopprime la frase “anche prima della apposizione del vincolo” in rene alla impossibilità di regolarizzare gliin aree vincolate". Così in una nota il co-portavoce di Europa Verde e deputato di Alleanza Verdi e Sinistra Angelo. "La legge del 2004 prevedeva, in quella specifica frase, l'impossibilità di condonare gliin aree vincolate commessi anche prima della dell'apposizione del vincolo.