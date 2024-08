Il jazz che chiude Smart con Bebop and Beyond

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 6 agosto 2024) Arezzo, 6 agosto 2024 – Ultimo atto per ArezzoFestival che saluta un’estate positiva tra cinema, musica e teatro. Giovedì 8 agosto, con inizio alle ore 21:15, protagonista della serata presso l’Arena Eden di Arezzo sarà il quintetto formato da Carlo Atti (sax tenore), Santiago Fernandez (pianoforte), Paolo Campanelli (contrabbasso) e Giovanni Paolo Liguori (batteria) con il concerto “and”. L’evento è realizzato in collaborazione con l’AssociazioneOn The Corner.