Caso Toti Tajani | La magistratura non può sostituirsi alla politica

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di martedì 6 agosto 2024) (Agenzia Vista) Roma, 06 agosto 2024 "Se la scelta è tra la prigione o le dimissioni, non mi stupisce chesi sia dimesso. Una condizione ingiusta, perché non è chesia sospettato di reati così gravi. Ritorniamo al problema della custodia cautelare che è troppo lunga. Quanti detenuti sono in custodia cautelare? Il 50% degli imputati viene assolto e quindi il 50% di quei detenuti non dovrebbero stare in carcere. E' tutta un'amministrazione un po' troppo politicizzata. E sepoi viene assolto che succede? Viene forse rimesso a fare il presidente della Regione? No. E' una questione di principio. Non è che una parte minoritaria dellapossa