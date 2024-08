Squid Game 2 ha una data ufficiale e chiuderà con la terza stagione

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di lunedì 5 agosto 2024) Dopo una lunga attesa, Netflix ha annunciato ladi rilascio della seconda e attesissimadi. Attraverso la diffusione di un teaser trailer, la piattaforma di streaming video ha inoltre annunciato il rinnovo per un terzo capitolo, che sarà di fatto quello conclusivo. Di seguito, le novità trapelate. Dopo circa tre anni dal rilascio della primasi appresta a proseguire con un nuovo capitolo. La serie sudcoreana dei record, che ancora oggi detiene il primato come produzione seriale targata Netflix più vista di sempre – 111 milioni di visualizzazioni in appena 28 giorni dal suo esordio – è stata in grado di conquistare anche la critica più integerrima. Lo show ha difatti ottenuto ben tre Emmy Awards, un Golden Globe e tre SAG Awards, divenendo il primo titolo sudcoreano a raggiungere tale risultato.