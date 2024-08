Si rivolta nella tomba | Senna putrida Bassetti spiega cosa può accadere | Guarda

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 5 agosto 2024) "Oggi Louis Pasteur, padre della moderna microbiologia, si. Far nuotare gli atletiha riportato il mondo indietro di 100 anni". Una battuta postata su X rende bene l'indignazione dell'infettivologo Matteo, mentre alle Olimpiadi di Parigi 2024 sono riprese stamani le gare di triathlon e dopo che la triatleta belga Claire Michel è stata ricoverata in ospedale per un'infezione da Escherichia coli. "Alla fine l'E. coli è il minore dei problemi infettivologici che si possono contrarre", scrive il primario del Policlinico San Martino di Genova. Si tratta infatti di "un problema ben conosciuto, risolvibile con una terapia antibiotica". Ma in quelle "acque putride, popolate da topi e chissà quale altro animale", si possono fare anche incontri con rischi potenzialmente gravissimi,l'esperto all'Adnkronos Salute.