Robur mister Magrini non si nasconde | L’obiettivo è vincere il campionato

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 5 agosto 2024) Il Siena (nella foto qui accanto la formazione iniziale di ieri, sotto Candido in azione) va dritto per la sua strada, lontano da quello che succede ai piani alti. Le voci sulla cessione non stanno intaccando il lavoro dell’allenatore Lambertoe dei suoi ragazzi. "Stiamo lavorando con molta tranquillità, abbiamo tutto, non ci manca nulla – le parole delal termine del test di ieri con il Gubbio –. Andiamo avanti con le nostre idee, con, e come sempre mi assumo la responsabilità di quello che dico, diil. Dobbiamo lavorare giorno dopo giorno per arrivare a un livello psico-fisico e tecnico di altissimo livello perché affronteremo squadre come Grosseto, Livorno, Gavorrano, squadre importanti. Vogliamo regalare i tifosi le stesse soddisfazioni della passata stagione". Buona prova, con il Gubbio.