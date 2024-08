Parigi 2024 Malagò tranquillizza gli animi su Tamberi | È un leone

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di lunedì 5 agosto 2024) L’azzurro è stato fermato dai calcoli renali Come sta Gianmarco? L’azzurro è stato fermato da un calcolo renale a pochi giorni dalla sua gara di, dove è chiamato a confermare l’oro di tre anni fa nel salto in alto. Dopo il post che ha lanciato l’allarme sono arrivate le dichiarazioni del numero uno del Coni, Giovanni. “? Ci ho parlato, ha avuto questa colica renale, non è certo una bella cosa” se capita “il 4 notte con la gara il 7. Adesso è a Formia febbricitante. Domani (lunedì 5 agosto, ndr) prende l’aereo e arriva. Certo non è una cosa che si può augurare, ma il cuore e il temperamento dace l’ha. Vediamo di vincere anche questa di situazione”. Su Instagram, ha scritto: “Incredibile Non può essere vero. Ieri, 2 ore dopo aver scritto ‘me lo merito’ sui social, ho avvertito una fitta lancinante ad un fianco.