Olimpiadi infettivologi | possibili altre vittime della Senna sospetti per Svizzera e Norvegia

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di lunedì 5 agosto 2024) Il problema delle acque inquinate continua a tenere banco tra misteriose infezioni gastrointestinali per gli atleti di triathlon alledi Parigi che hanno nuotato nella. Nell’ultimo report sulle allerte sanitarie mondialiSocietà internazionale delle malattie infettive (Isid) gli esperti segnalati. “Laha segnalato che un triatleta che aveva gareggiato nellaha avuto una infezione allo stomaco – si legge nel report – Ma hanno detto che era impossibile dire con certezza se fosse collegata alla gara perché ledelegazioni non avevano registrato casi. Sempre laha comunicato che anche il nuotatore scelto per sostituire quello malato si è ritirato per una infezione gastrointestinale. Ma quel nuotatore non aveva partecipato ad alcuna gara nella”.