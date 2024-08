A che ora De Gennaro oggi nell’extreme slalom | gli avversari da battere e il format di gara

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 5 agosto 2024) Ultima giornata olimpica per la canoa. Dopo le assegnazioni delle medaglie nel K1 e nel C1 maschile e femminile si è lasciato spazio al kayak cross, nuova disciplina a cinque cerchi che ha caratterizzato gli ultimi giorni di gare a Vaires-sur-Merne. Nellamaschile l’Italia fa ancora affidamento su Giovanni De. L’azzurro, dopo aver chiuso al quinto posto la prova cronometrata, ha passato senza troppi problemi le due batterie successive, ritrovandosi così ai quarti di finale. Per lui oranon banali: c’è il neozelandese Finn Butcher, secondo lo scorso anno in queste acque e terzo assoluto in Coppa del Mondo, assieme al polacco Mateusz Polaczyk, già affrontato ieri, e allo slovacco Benjamin Savsek. Descenderà in acqua nella seconda batteria dalle 15.52.