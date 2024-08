Quando gareggia Paltrinieri nelle acque libere? Data programma orario tv

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 4 agosto 2024) Un argento e un bronzo per sottolineare quanto sia un immenso campione. Gregorioha fatto sognare anche oggi, nei 1500 stile libero delle Olimpiadi di Parigi: soltanto un Bobby Finke da record del mondo gli ha impedito di potersi fregiare dell’oro a cinque cerchi nella gara più lunga del mezzofondo a distanza di otto anni dalla prima volta, a Rio De Janeiro. Ma i suoi Giochi sono tutt’altro che terminati. Difatti c’è ancora la 10 chilometri di fondo a cui pensare. Una gara discussa in ogni salsa a causa del suo svolgimentodella Senna. Una scelta parecchio discussa a causa dello stato del fiume per via delle numerose piogge abbattutesi sulla capitale francese, tanto da mettere in dubbio la disputa della stessa. Di fianco a Greg sarà presente anche Domenico Acerenza. La gara maschile dei 10 chilometri di fondo verrà disputata il prossimo 9 agosto dalle 7.30.