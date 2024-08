Oltre 500 firme contro l’autonomia

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 4 agosto 2024) Il Pd cesenate si è mobilitato ieri con nove banchetti per la raccolta dellea sostegno del referendumdifferenziata delle Regioni portata avanti dal governo. A fine mattinata sono state raccolte 579. Il Pd sottolinea in una nota "la straordinaria adesione da parte dei cittadini che hanno voluto esprimere il loro dissenso verso una riforma che rischia di compromettere seriamente l’unità del nostro Paese, creando disuguaglianze tra regioni e limitando l’accesso alla sanità pubblica e alla scuola pubblica". Il Pd annuncia che porterà avanti la raccolta delleper tutto il mese di agosto anche se è già stato superato l’obiettivo iniziale di 500sul territorio " per mandare un messaggio chiaro e forte al Governo Meloni".