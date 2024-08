Olimpiadi mia figlia non mollerà Il padre racconta la gara di Martina

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 4 agosto 2024) "Non mollare mai". È questo il motto diBartolomei, l’atleta aretina che sta gareggiando con la squadra sportiva dell’Aeronautica militare alledi Parigi nello skeet femminile, una specialità di tiro a volo. Nata ad Arezzo, si è trasferita con la famiglia all’età di tre mesi a Laterina, dove è cresciuta e dove ama vivere. Il tifo del paese è tutto per lei: "Siamo orgogliosi cheabbia raggiunto questo traguardo. La conosciamo da sempre e ha praticato questo sport con passione fin da piccola: si merita di vincere", dicono in piazza. Anche a casa Bartolomei si respira soddisfazione. A parlare è ilGiovanni Bartolomei: "È una ragazza semplice, ma estremamente determinata. Quando vuole una cosa la ottiene". Orgoglio azzurro ma soprattutto aretino.