La Promessa anticipazioni sconvolgenti | Finalmente buone notizie per Abel

Leggi tutta la notizia su eccellenzemeridionali

(Di domenica 4 agosto 2024) La: "per" Ecco cosa succede quando l'amore e il lavoro si scontrano, e le scelte diventano una vera e propria montagna russa di emozioni! Immergiamoci nel caos emotivo del dottoBueno nella soap "La". Le sue avventure hanno già tenuto milioni di spettatori con il fiato sospeso. Sentimenti inaspettati, proposte rifiutate e un futuro professionale in bilico. In "La", la vita diBueno, interpretato dal carismatico Alejandro Vergara, si complica tra un amore non ricambiato per la bella Jana Exposito, figura della dolce Ana Garces, e una carriera che potrebbe prendere una svolta inaspettata. Il cuore puro dipalpita per Jana, ma lei, inseguita dallo spirito di avventura, ha già scelto un altro: Manuel, il personaggio affascinante di Arturo Sancho.