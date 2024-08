Il forno ‘La spiga d’oro’ chiude dopo 24 anni

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 4 agosto 2024) Il panificio ‘Lain via Radici Nord a Castellarano,24, ha cessato l’attività. I gestori, i coniugi Claudia Bardelli e Maurizio Gatti, hanno lavorato fino al 31 luglio. "Abbiamo aperto a Castellarano nel dicembre del 2000 – dice la titolare Bardelli –. Abbiamo deciso dire, dal primo agosto, perché mio marito ora è in pensione e inoltre è scaduto il contratto d’affitto del locale in cui è ospitato il panificio. Maurizio era impegnato sempre come fornaio ed era stanco di svegliarsi tutte le notti per lavorare. Adesso è finalmente arrivato il momento del riposo. Per non interrompere tutti i rapporti coi clienti ho deciso però di continuare ad operare ancora presso la mia abitazione di Castellarano: sarà infatti attivo il servizio di asporto di biscotti, torte e tigelle che preparerò assiduamente. Un’attività ovviamente autorizzata".