Chiara Ferragni Allo Sbando | Il Dettaglio Compromettente!

Leggi tutta la notizia su gossipnews.tv

(Di domenica 4 agosto 2024)sta piano piano inabissandosi nella parte oscura dei social: unimportante ne è la prova. Ecco che cosa è accaduto!, la celebre influencer di Cremona, sembra aver intrapreso un nuovo capitolo nella sua vita pubblica e professionale. Un recente gesto simbolico ha attirato l’attenzione dei suoi milioni di follower su Instagram: la decisione di oscurare i marchi dei costumi indossati dai suoi figli. Questo cambiamento segna una svolta notevole per, che una volta promuoveva apertamente brand di lusso. Attualmente,si trova a Mykonos con i suoi due figli, Leone e Vittoria. In un post condiviso il 3 agosto,ha pubblicato alcune foto dei suoi bambini, rispettando l’accordo con l’ex marito Fedez di non mostrare i loro volti.