Brava Angela il tuo no è un punto d' onore Paragone e il caso olimpico

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di domenica 4 agosto 2024)Carini si è dimostrata ancora una volta una grande atleta e una professionista seria, corretta. E questo basta per mettere tutti a tacere una volta per sempre, soprattutto coloro che in queste ore stavano facendo congetture pessime quasi a volerla screditare come atleta, come militare e come donna.Carini ha rifiutato il premio che la Iba (International Boxing Association) l'ente che gestisce il pugilato dilettantistico, voleva assegnarle dopo il match con l'algerina Imane Khelif con una motivazione assai opinabile. Per decisione del presidente Umar Kremlev, la Iba aveva deciso di assegnare il suo premio alla pugile italiana «come se fosse diventata campionessa olimpica». Si trattava di un bel gruzzoletto di soldi che, per decisione personale, rifiuterà.