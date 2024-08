Serie D ecco le avversarie Livorno e Grosseto le big

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 3 agosto 2024) Diramati nel primo pomeriggio di ieri i nove gironi del campionato diD. Le formazioni valdarnesi sono state inserite, come ormai da alcuni anni, nel raggruppamento "E" assieme ad altre dodici corregionali, tre umbre come ACF Foligno, da non confondere con l’altra storica realtà cittadina che milita in Promozione e che è stata per molti anni anche inC, Trestina e Orvietana, le due laziali Ostiamare e Flaminia Civita Castellana e l’autentica novità Fezzanese, compagine ligure delle cinque terre espressione della magnifica Portovenere che per la prima volta prenderà parte a un girone totalmente diverso rispetto a quello in cui era abituata a giocare nelle ultime stagioni.