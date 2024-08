Parigi 2024 Biles ‘contro’ Trump | Amo il mio lavoro nero

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di sabato 3 agosto 2024) (Adnkronos) – “Amo il mio”. Fresca della sua seconda medaglia d’oro alle Olimpiadi di, la ginnasta statunitense Simonerisponde così su X a un utente che l’ha definita una ‘goat’, acronimo di ‘greatest of all times’ (la migliore di tutti i tempi) aggiungendo anche che “vincere medaglie d’oro e dominare la ginnastica è il suo”. Un commento che, neanche troppo velatamente, rappresenta una frecciata sarcastica a Donald, che ad una platea di giornalisti afroamericani aveva detto che i migranti rubano i ‘black jobs’. Il tweet della ginnasta statunitense è stato ripreso anche da LeBron James, che ha commentato con la parola black, una capra (in inglese ‘goat’), e un cuore