Pagelle Italia-Polonia 3-1 volley | Michieletto puntuale Giannelli varia il gioco Romanò il migliore

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 3 agosto 2024) Con una prestazione di altissimo spessore l’batte 3-1 lanell’ultima sfida del girone, vince il raggruppamento principale e chiude al primo posto la classifica generale. Gli azzurri affronteranno il Giappone nei quarti di finale., trascinata da, dominante nella prima parte di gara e poi bravissima a resistere al ritorno dei polacchi che sono salito di livello in battuta e in attacco.3-1YURI: 8.5. Un film già visto. Continuità, potenza e determinazione da vendere. Una vera spina nel fianco dellacome accadde nella finale dei Mondiali due anni fa. Questofa sognare. DANIELE LAVIA: 7. Per due set tiene benissimo in ricezione e mette costantemente in difficoltà la squadra avversaria.