Montagna 4 milioni agli alpeggi lombardi | Valorizzare risorse preziose del nostro patrimonio

(Di sabato 3 agosto 2024) Bergamo. Regionea finanzierà con 4di euro il recupero, miglioramento e ampliamento deglidi: lo comunica l’assessore regionale all’Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste Alessandro Beduschi. “Questo intervento rappresenta un’opportunità perglidelculturale e ambientale – dichiara Beduschi -. Attraverso il recupero delle strutture e degli spazi tradizionali, non solo preserviamo la nostra storia, ma creiamo anche nuove occasioni di sviluppo socioeconomico per le comunità di”. Al centro della misura, destinata a enti pubblici territoriali e soggetti di diritto pubblico (sia in forma singola che associata) oltre che a proprietari o gestori di malghe, c’è il miglioramento deglimediante la realizzazione, il recupero e l’ampliamento dei fabbricati e dei manufatti rurali.