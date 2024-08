LIVE MotoGP GP Gran Bretagna 2024 in DIRETTA | Martin scatta bene e precede Bastianini Espargarò e Bagnaia

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 3 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA-6 giri:comanda con 248 millesimi su, quindi Aleix terzo a 671, mentre Pecco è quarto a 935 con Marquez che perde ulteriore terreno. -7 giri: tutti in 8 decimi i primi 4!!!!! -7 giri:è davvero negli scarichi die prova l’attacco!inizia a inare intanto. -7 giri: ancora 241 millesimi tra i primi due, che girano davvero al millesimo. Aleixlascia un decimo, mentreprova a rimettersi in battaglia a 1.3. -8 giri: Marc Marquez mette il mirino suma accusa 1.1. Vinales solamente 11° a 4.8. -8 giri:sono divisi da 245 millesimi e girano sullo stesso tempo.si trova a 747 millesimi, quindi Pecco a 1.4. -9 giri:prova a scuotersi ma non sembra avere il ritmo. Al momento accusa quasi mezzo secondo da Aleix.