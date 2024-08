LIVE Canottaggio Olimpiadi Parigi 2024 in DIRETTA | oro Romania nell’otto femminile Italia sesta

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 3 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.05 Queste le forze in acqua:Paesi Bassi Usa Regno Unito Germania Australia 11.02 Si proseguirà tra una decina di minuti con la finale dell’otto al maschile. 10.59 Era oggettivamente difficile pensare ad una medaglia per le azzurre che avevano già realizzato una piccola impresa portando l’imbarcazione in finale A. 10.56 ORO! 5.54.39 il tempo delle romene che vincono davanti a Canada e Regno Unito, poi Australia, Usa eche èin 6.07.51. 10.54 Cambio di passo dellache prova ad andare via ai 1500 metri con un vantaggio superiore ai due secondi su Canada e Regno Unito. 10.53 Passa in testa laa metà gara, l’prova a tornare sull’Australia. 10.52 1.27.70 il passaggio del Canada ai 500 metri davanti alla. 10.50 Parte la finale dell’otto. Forza azzurre. 10.