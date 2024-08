Fedez dice la sua sul ricovero ma qualcosa non torna | cos' è accaduto

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di sabato 3 agosto 2024) Nonostante continui a comportarsi come un adolescente scapestrato, preoccupano le condizioni di salute di. Nelle scorse ore il rapper è stato ricoverato in Puglia. Dopo i recenti problemi di salute dovuti a emorragie interne, molti sostenitori di Federico si sono preoccupati ulteriormente. Questo nuovosembra avere cause diverse. L'artista, infatti, ha rassicurato i suoi follower sui social, ma non senza lasciare alcuni dubbi. Mentre era in volo verso Gallipoli per una sua esibizione,ha accusato un malore che ha reso necessario ild'urgenza all'ospedale Perrino di Brindisi. Passata la notte in corosso, le prime voci riguardo alle cause del suo malessere hanno iniziato a circolare rapidamente. La madre di, Annamaria Berrinzaghi, ha rivelato a RTL 102.